بالطائرات الحربيّة... العدوّ قصف بلدتين جنوبيتين هل من إصابات؟

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الطيران الحربيّ الإسرائيليّ أغار على منازل في بلدة بليدا.

كذلك، قصف العدوّ عيناتا، واستهدف محيط المسجد في البلدة.

وبحسب معلومات "لبنان 24"، لا إصابات جراء الغارات التي شنّها العدوّ على البلدتين الجنوبيتين.