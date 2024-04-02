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لبنان

بالطائرات الحربيّة... العدوّ قصف بلدتين جنوبيتين هل من إصابات؟

Lebanon 24
02-04-2024 | 15:45
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الطيران الحربيّ الإسرائيليّ أغار على منازل في بلدة بليدا.
 
كذلك، قصف العدوّ عيناتا، واستهدف محيط المسجد في البلدة.
 
 
وبحسب معلومات "لبنان 24"، لا إصابات جراء الغارات التي شنّها العدوّ على البلدتين الجنوبيتين.
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