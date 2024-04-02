العثور على جثة رجل في دوحة عرمون... ومعلومات تكشف كيف تُوفِيَ

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن العثور على جثة السوريّ عزالدين عيسى في دوحة عرمون.

ورجّحت المعلومات الأوليّة أنّ يكون عيسى قد أقدم على الإنتحار، عبر شنق نفسه.