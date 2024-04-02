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لبنان

العثور على جثة رجل في دوحة عرمون... ومعلومات تكشف كيف تُوفِيَ

Lebanon 24
02-04-2024 | 16:18
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن العثور على جثة السوريّ عزالدين عيسى في دوحة عرمون.
 
 
ورجّحت المعلومات الأوليّة أنّ يكون عيسى قد أقدم على الإنتحار، عبر شنق نفسه.
 
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دوحة عرمون

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