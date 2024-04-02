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لبنان

نصار يهنئ سويدان: برهنت عن طول باع في المسؤولية

Lebanon 24
02-04-2024 | 16:36
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هنأ وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال، وليد نصار، في بيان، السيدة نجوى سويدان اثر تكليفها بمهام تسيير أعمال المديرية العامة للأحوال الشخصية.
 
 
وجاء في البيان: "مبروك لابنة قضاء جبيل السيدة نجوى سويدان تكليفها بمهام مدير الإدارية المشتركة، وتسيير أعمال المديرية العامة للأحوال الشخصية بالمذكرة الصادرة عن معالي وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي".
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وأضاف: "السيدة نجوى سويدان مستحقة بسيرتها، وكفاءتها العلمية، وخبرتها الادارية. وقد برهنت في عملها كمستشارة للشؤون البلدية والاختيارية في وزارة الداخلية عن طول باع في المسؤولية ، ونزاهة وتجرّد في القرارات المنوطة بها".

وختم: "إن وزير السياحة المهندس وليد نصار يهنئها بالمركز الجديد، ويدعو لها بالنجاح في مهامها، ويشكر للوزير مولوي اختياره السيدة سويدان على قاعدة الموظف المناسب في المسؤولية المناسبة".

 
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