معلومات متناقلة

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Lebanon 24
02-04-2024 | 17:51
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يتناقل أصحاب توطين المعاشات والرواتب في المصارف معلومات، تستغرق بين الفضائية والتسلية، أن انعدام العملة الورقية اللبنانية، لأسباب المضاربة عشية الأعياد، هو وراء تأخير الرواتب والمساعدات، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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