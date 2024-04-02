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لبنان

سعد: الحوار لانتخاب الرئيس مصادرة لإرادة الشعب

Lebanon 24
02-04-2024 | 18:30
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اعتبر النائب أسامة سعد أن "الحوار مطلوب ومهم، ولكن ليس لانتخاب رئيس الجمهورية"، سائلاً: "على ماذا الحوار، وما أجندته؟"
ودعا مجلس النواب إلى انتخاب الرئيس وفق ما يفرضه وينص عليه الدستور، وبما تسمح به موازين القوى داخله.
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وأشار إلى انه "اذا لم يتمكن النواب من انتخاب الرئيس في الجلسة الاولى التي تعقد، فلتتشاور القوى فيما بينها على رئيس الجمهورية"، متسائلاً: "كيف ينجحون في مجلس النواب في تحقيق قضايا وأمور اخرى، بينما الرئاسة تعطل وتعقدً".
وقال: "نعيش واقعاً مريراً، فالتموضعات الطائفية والمذهبية في لبنان كارثية، تارة يتصارعون وتارة أخرى يتفاهمون، والضرر يقع دائما في الحالتين على الشعب".
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