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لبنان

جريمة تهز الضاحية الجنوبية.. قتل صهره

Lebanon 24
02-04-2024 | 23:57
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هزت جريمة مروعة منطقة الأجنحة الخمسة في الضاحية الجنوبية لبيروت.
وفي التفاصيل، اقدمت  والد زوجة المدعو علي الحاج حسين على قتله برصاصة في الراس داخل منزله منطقة الأجنحة الخمسة على خلفية اقدام الصهر على الدخول الى شقة والد زوجته وبيده قنبلة يدوية ما ادى الى حصول خلاف بينهما تطور الى اطلاق النار، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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