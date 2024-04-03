إصابة سيدة في الغارة الإسرائيلية أمس على يارين.. وهذا وضعها

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أغارت مساء أمس الثلاثاء مسيّرة إسرائيلية على بلدة يارين الحدودية ما ادى الى اصابة علياء عبد الكريم بجروح وتم نقلها إلى مستشفى جبل عامل للمعالجة ووصفت حالتها بـ "المُستقرة" ، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".