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لبنان

إصابة سيدة في الغارة الإسرائيلية أمس على يارين.. وهذا وضعها

Lebanon 24
03-04-2024 | 00:09
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أغارت مساء أمس الثلاثاء مسيّرة إسرائيلية على بلدة يارين الحدودية ما ادى الى اصابة علياء عبد الكريم بجروح وتم نقلها إلى مستشفى جبل عامل للمعالجة ووصفت حالتها بـ "المُستقرة" ، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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