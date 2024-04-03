22
o
بيروت
25
o
طرابلس
22
o
صور
25
o
جبيل
23
o
صيدا
22
o
جونية
20
o
النبطية
18
o
زحلة
18
o
بعلبك
25
o
بشري
23
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
ترقب لتحرك سفراء "المجموعة الخماسية" بعد الاعياد وجلسة لمجلس الوزراء غدا
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
03-04-2024
|
01:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
من المتوقع ان تنشط الاتصالات على المستويين الداخلي والخارجي في شأن الاستحقاق الرئاسي بعد عطلة عيد الفطر، حيث سيستأنف سفراء "المجموعة الخماسية" العربية ـ الدولية جولتهم على القيادات السياسية والمرجعيات الدينية ورؤساء الكتل النيابية، فيزور سفراء مصر وفرنسا وقطر كلّاً من رئيس تكتل "لبنان القوي" النائب جبران باسيل ورئيس "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد في 18 نيسان الجاري.
Advertisement
كما سيكون لسفراء المجموعة الخماسية في وقت لاحق من هذا الشهر لقاء مع تكتل "الاعتدال الوطني" للوقوف منه على ما يكون قد آلَ اليه مصير مبادرته الرئاسية، والتي ما يزال ينتظر اجوبة بعض الكتل النيابية عنها.
وفيما استبعدت مصادر معنية بالاستحقاق الرئاسي "حصول اي خطوات ملموسة هذا الشهر على مستوى انجازه، بانتظار ما ستؤول اليه الاوضاع في غزة وجنوب لبنان ليُبنى على الشيء مقتضاه"، كشف مصدر ديبلوماسي "أنّ التواصل المباشر وغير المباشر بين المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين والرئيس نبيه بري مستمر بعيداً عن الإعلام، وسط اصرار لبناني على تطبيق القرار 1701 دفعة واحدة وبلا جدولة، في حين أنّ الجانب الإسرائيلي يريد إعادة التفاوض على تطبيق كل بند من بنود القرار".
في المقابل، بقيت اصداء الغارة الاسرائيلية التي استهدفت القنصلية الإيرانية في دمشق تتفاعل ديبلوماسيا وسط توقعات برد ايراني عليها. ومن المنتظر ان يكون لموقف الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في يوم القدس العالمي بعد غد الجمعة تأثير على مجريات الصراع الجاري.
حكوميا، ينعقد مجلس الوزراء عند الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر غد الخميس في السرايا، وعلى جدول الاعمال 21 بنداً، ابرزها اقرار الحد الادنى للاجور في القطاع الخاص، وفقاً لما اتفقت عليه لجنة المؤشر، وعرض وزارة التنمية الادارية لمشروع ضبط الدوام في الادارات العامة، وتعديل المادة 45 من قانون ضريبة الدخل. الى جانب اتفاقيات قروض وقبول هِبات ونقل اعتمادات للادارات العامة وتوقيع مراسيم نيابة عن رئيس الجمهورية.
المصدر:
لبنان 24
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ديانا فاخوري برفقة "حماتها".. وهكذا علّقت (صورة)
Lebanon 24
ديانا فاخوري برفقة "حماتها".. وهكذا علّقت (صورة)
04:25 | 2024-04-02
02/04/2024 04:25:27
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجة فنان لبناني شهير تتعرّض لوعكة صحية أدخلتها المُستشفى (صور)
Lebanon 24
زوجة فنان لبناني شهير تتعرّض لوعكة صحية أدخلتها المُستشفى (صور)
03:26 | 2024-04-02
02/04/2024 03:26:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بطريقة مروعة وفاة نجمة "سعودي آيدول".. هذا ما حصل معها (فيديو)
Lebanon 24
بطريقة مروعة وفاة نجمة "سعودي آيدول".. هذا ما حصل معها (فيديو)
04:49 | 2024-04-02
02/04/2024 04:49:23
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف علمت إسرائيل باجتماع القنصلية في دمشق؟
Lebanon 24
كيف علمت إسرائيل باجتماع القنصلية في دمشق؟
10:00 | 2024-04-02
02/04/2024 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مكتب فضل الله يُحدّد أوّل أيّام عيد الفطر.. هذا ما أعلنه
Lebanon 24
مكتب فضل الله يُحدّد أوّل أيّام عيد الفطر.. هذا ما أعلنه
06:00 | 2024-04-02
02/04/2024 06:00:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
02:16 | 2024-04-03
فرح لحقت بشقيقتيها فاطمة وريم.. توفيت بعد أسبوع على حادث القرية المروع
02:15 | 2024-04-03
المرتضى في يوم التوحّد :هم الجزء القوي من المجتمع
02:00 | 2024-04-03
كيف سترّد إيران؟
01:45 | 2024-04-03
مزارعو البطاطا يتحركون ومعامل "شيبس" تستفيد من الازمة
01:30 | 2024-04-03
رسائل أميركية الى "حزب الله": نحن ضد
01:15 | 2024-04-03
"رسالة نهاريا".. ايرانية؟
فيديو
تغريدة بفيديو تثبت.. خبير الزلازل الهولندي يُثير الجدل مُجددا: حذّرتكم مما حدث في تايوان!
Lebanon 24
تغريدة بفيديو تثبت.. خبير الزلازل الهولندي يُثير الجدل مُجددا: حذّرتكم مما حدث في تايوان!
00:34 | 2024-04-03
03/04/2024 09:20:49
Lebanon 24
Lebanon 24
مايكروسوفت تدخل عالم أجهزة الألعاب المحمولة.. إليكم التفاصيل (فيديو)
Lebanon 24
مايكروسوفت تدخل عالم أجهزة الألعاب المحمولة.. إليكم التفاصيل (فيديو)
04:00 | 2024-03-30
03/04/2024 09:20:49
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة "ستيليتو" اللبنانية تُثير الجدل.. هذا ما قالته عن القُبلات والمشاهد الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
نجمة "ستيليتو" اللبنانية تُثير الجدل.. هذا ما قالته عن القُبلات والمشاهد الجريئة (فيديو)
03:44 | 2024-03-27
03/04/2024 09:20:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24