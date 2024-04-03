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لبنان

"رسالة نهاريا".. ايرانية؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
03-04-2024 | 01:15
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كان لافتا ان "حزب الله" استهدف أمس مستوطنات لصيقة بمدينة نهاريا في شمال اسرائيل، وهي المرة الاولى التي يقوم بها الحزب بمثل هذه الخطوة منذ بدء المعارك في جنوب لبنان.
وبحسب مصادر مطلعة فإن استهداف نهاريا او منطقة قريبة منها مليئة بالمستوطنين، بسبب اصابة امرأة جنوبية بغارة نفذتها مسيّرة اسرائيلية، هو امر غير معتاد في المعارك، اقله لم يحصل سابقاً، وهذا أمر له الكثير من الدلالات التصعيدية.
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وتسأل المصادر ما اذا كان هذا القصف هو رسالة ايرانية بعد استهداف السفارة في دمشق ام ان الحزب قرر وضع ضوابط حاسمة لتل ابيب لمنع تماديها جنوب لبنان في هذه المرحلة تحديدا.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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خاص "لبنان 24"

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