صباح متوتر جنوباً.. وقصف اسرائيلي على اكثر من محور

أطلق الجيش الاسرائيلي صباحا، عددا من قذائف المدفعية الثقيلة على أطراف بلدات الناقورة وجبل اللبونة وعلما الشعب والضهيرة وأودية محيطة ببلدات شحين وطيرحرفا، وترافق القصف مع تحليق كثيف للطيران الاستطلاعي فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل.

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وسجل قصف مدفعي إسرائيلي عنيف عند بلدة عيتا الشعب إضافة لاستهداف الأحياء السكنية في بلدة راميا بقذائف فوسفورية.

هذا ولا يزال التوتر الشديد يخيم على المنطقة الحدودية في القطاع الشرقي من جنوب لبنان انطلاقا من محور سهل المجيدية الغجر خراج بلدة الماري قضاء حاصبيا وحتى منطقة العرقوب ومزارع شبعا المحتلة وصولا حتى مرتفعات شبعا ومزارعها حيث استفاق الاهالي فجر اليوم على تحليق متواصل للمسرات الاسرائلية نوع ام كا مع استمرار التراشق المدفعي والصاروخي بين عناصر من حزب الله والجيش الاسرائيلي الذي وسع دائرة اعتداءاتها ضد المنطقة المحررة مستهدفة أطراف راشيا الفخار الفرديس وكفرشوبا امتدادا حتى وادي شبعا وقد أدى القصف إلى تضرر عدد من منازل بلدة شبعا من الناحية الشمالية وتزامن ذلك مع رد عنيف من قبل رجال المقاومة الإسلامية استهدفت موقعي السماقة ورويسات العلم وتجمع زبدين داخل مزارع شبعا كما سجل أثناء ذلك تمشيط من قبل قوات الاحتلال بالسلحة الرشاشة التلال والنمحدرات المحيطة بتلال السماقة وتلة الرادار داخل مزارع شبعا المحتلة هذا وحتى فجر اليوم وأصل الطيران الاستطلاعي الاسرائلي نوع ام كا طلعاته الاستكشافية فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا وصولا منحدرات جبل الشيخ الغربية المطلة على منطقة راشيا الوادي المشرف بدوره على البقاعين الشرقي والغربي.