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لبنان

رسائل أميركية الى "حزب الله": نحن ضد

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
03-04-2024 | 01:30
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بالتوازي مع التأكيدات الاميركية بأن واشنطن لم تكن على علم بأن اسرائيل تريد استهداف القنصلية الايرانية في دمشق، يبدو ان جهودا ديبلوماسية اميركية تزايدت في الساعات الماضية لمنع التصعيد.
وتفيد مصادر مطلعة أن واشنطن اوصلت بطريقة غير مباشرة رسائل الى "حزب الله" بأنها ترفض ذهاب المنطقة الى التصعيد وان جهودها مستمرة لوقف إطلاق النار في غزة.
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واشارت المصادر الى ان الاميركيين لا يريدون ان ينجروا الى اي معركة ويرون ان نتنياهو مصر على الوصول الى مستوى كبير جدا من التصعيد، وأن ما يحصل في لبنان وضد الايرانيين يهدف الى اشعال جبهة جديدة بشكل كامل، وهذا ما تسعى واشنطن لافشاله.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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