المرتضى في يوم التوحّد :هم الجزء القوي من المجتمع

كتب وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال القاضي محمد وسام المرتضى على منصة "إكس": "مهما نأى بهم "طيف ⁧‫التوحّد‬⁩" عن الإندماج العادي في المجتمع، فحقٌّ لهم وواجبٌ علينا أن تُتاحَ لهم الفُرَصُ ويُقَدَّمَ الدعم الكافي ليتمكّنوا من المشاركة في مجالات الحياة كافة، على قدم المساواة مع سائر الناس. هم الجزء القوي من المجتمع لأنّهم يساعدون إخوتهم فيه على فهم أعمق وأوسع لمعنى الإنسان. ‏نعم ينبغي لنا أن نتوحّدَ كلّنا حولهم، لنجد فيهم ذواتِنا الضائعة منا. ‏ريما فرنجية كلّ الإحترام على مبادرتك الإنسانية النبيلة!"

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