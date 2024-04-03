فرح لحقت بشقيقتيها فاطمة وريم.. توفيت بعد أسبوع على حادث القرية المروع

توفيت صباح اليوم الأربعاء داخل أحد مستشفيات صيدا الفتاة فرح قمح متأثرة بإصابتها جراء حادث انزلاق سيارتها واشتعالها على طريق القرية - كفرحتى منذ أسبوع والذي أدى إلى وفاة شقيقتيها فاطمة وريم، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24".

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