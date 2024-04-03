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لبنان
فرح لحقت بشقيقتيها فاطمة وريم.. توفيت بعد أسبوع على حادث القرية المروع
Lebanon 24
03-04-2024
|
02:16
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توفيت صباح اليوم الأربعاء داخل أحد مستشفيات صيدا الفتاة فرح قمح متأثرة بإصابتها جراء حادث انزلاق سيارتها واشتعالها على طريق القرية - كفرحتى منذ أسبوع والذي أدى إلى وفاة شقيقتيها فاطمة وريم، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24".
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