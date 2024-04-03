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لبنان

بأكثر من 100 قذيفة.. اسرائيل تستهدف هذه البلدة

Lebanon 24
03-04-2024 | 02:27
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أطلق الجيش الإسرائيلي صباح اليوم نحو 60 قذيفة فوسفورية و40 قذيفة على عيتا الشعب جنوبي لبنان، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
كما اطلق الجيش الاسرائيلي 5 قذائق فوسفورية على بلدة رامية.
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