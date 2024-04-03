23
o
بيروت
26
o
طرابلس
23
o
صور
26
o
جبيل
24
o
صيدا
25
o
جونية
26
o
النبطية
25
o
زحلة
25
o
بعلبك
26
o
بشري
25
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بأكثر من 100 قذيفة.. اسرائيل تستهدف هذه البلدة
Lebanon 24
03-04-2024
|
02:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
أطلق الجيش الإسرائيلي صباح اليوم نحو 60 قذيفة فوسفورية و40 قذيفة على عيتا الشعب جنوبي لبنان، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
كما اطلق الجيش الاسرائيلي 5 قذائق فوسفورية على بلدة رامية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
في كونين.. مسيّرة اسرائيلية تستهدف سيارة على دفعتين (فيديو)
Lebanon 24
في كونين.. مسيّرة اسرائيلية تستهدف سيارة على دفعتين (فيديو)
03/04/2024 11:43:39
03/04/2024 11:43:39
Lebanon 24
Lebanon 24
طائرات اسرائيلية تستهدف مخيم جباليا شمال قطاع غزة
Lebanon 24
طائرات اسرائيلية تستهدف مخيم جباليا شمال قطاع غزة
03/04/2024 11:43:39
03/04/2024 11:43:39
Lebanon 24
Lebanon 24
ميس الجبل... غارة اسرائيلية تستهدف منزلاً صباحاً
Lebanon 24
ميس الجبل... غارة اسرائيلية تستهدف منزلاً صباحاً
03/04/2024 11:43:39
03/04/2024 11:43:39
Lebanon 24
Lebanon 24
خلفت دماراً كبيراً.. غارة إسرائيلية تستهدف هذه البلدة الجنوبية
Lebanon 24
خلفت دماراً كبيراً.. غارة إسرائيلية تستهدف هذه البلدة الجنوبية
03/04/2024 11:43:39
03/04/2024 11:43:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بأكثر
قذيفة..
اسرائيل
تستهدف
البلدة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بطريقة مروعة وفاة نجمة "سعودي آيدول".. هذا ما حصل معها (فيديو)
Lebanon 24
بطريقة مروعة وفاة نجمة "سعودي آيدول".. هذا ما حصل معها (فيديو)
04:49 | 2024-04-02
02/04/2024 04:49:23
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف علمت إسرائيل باجتماع القنصلية في دمشق؟
Lebanon 24
كيف علمت إسرائيل باجتماع القنصلية في دمشق؟
10:00 | 2024-04-02
02/04/2024 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مكتب فضل الله يُحدّد أوّل أيّام عيد الفطر.. هذا ما أعلنه
Lebanon 24
مكتب فضل الله يُحدّد أوّل أيّام عيد الفطر.. هذا ما أعلنه
06:00 | 2024-04-02
02/04/2024 06:00:01
Lebanon 24
Lebanon 24
تريد أن تعيش مئة عام؟ اليك الوصفة المناسبة
Lebanon 24
تريد أن تعيش مئة عام؟ اليك الوصفة المناسبة
05:30 | 2024-04-02
02/04/2024 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خوفٌ وهلع... سماع دوي انفجار قويّ في بلدة شماليّة وهذا ما تبيّن
Lebanon 24
خوفٌ وهلع... سماع دوي انفجار قويّ في بلدة شماليّة وهذا ما تبيّن
15:32 | 2024-04-02
02/04/2024 03:32:16
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:39 | 2024-04-03
عطل طارئ... إليكم هذا الإعلان من "التحكم المروري"
04:35 | 2024-04-03
سلام: قرار الدولرة ضبط السوق السوداء وأدى الى استقرار الليرة
04:30 | 2024-04-03
ملف واحد قد يؤدي لتسوية إسرائيلية مع "حزب الله".. ما هو؟
04:25 | 2024-04-03
راح ضحيتها رجل سبعيني... ما جديد جريمة السيوفي؟
04:16 | 2024-04-03
بالأسلحة الصاروخية.. هذا ما استهدفه "الحزب" صباحا
04:01 | 2024-04-03
اقتراح قانون لعبدالله بشأن سلسلة الرتب والرواتب.. هذا ما جاء فيه
فيديو
تغريدة بفيديو تثبت.. خبير الزلازل الهولندي يُثير الجدل مُجددا: حذّرتكم مما حدث في تايوان!
Lebanon 24
تغريدة بفيديو تثبت.. خبير الزلازل الهولندي يُثير الجدل مُجددا: حذّرتكم مما حدث في تايوان!
00:34 | 2024-04-03
03/04/2024 11:43:39
Lebanon 24
Lebanon 24
مايكروسوفت تدخل عالم أجهزة الألعاب المحمولة.. إليكم التفاصيل (فيديو)
Lebanon 24
مايكروسوفت تدخل عالم أجهزة الألعاب المحمولة.. إليكم التفاصيل (فيديو)
04:00 | 2024-03-30
03/04/2024 11:43:39
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة "ستيليتو" اللبنانية تُثير الجدل.. هذا ما قالته عن القُبلات والمشاهد الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
نجمة "ستيليتو" اللبنانية تُثير الجدل.. هذا ما قالته عن القُبلات والمشاهد الجريئة (فيديو)
03:44 | 2024-03-27
03/04/2024 11:43:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24