بأكثر من 100 قذيفة.. اسرائيل تستهدف هذه البلدة

أطلق الجيش الإسرائيلي صباح اليوم نحو 60 قذيفة فوسفورية و40 قذيفة على عيتا الشعب جنوبي لبنان، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".

كما اطلق الجيش الاسرائيلي 5 قذائق فوسفورية على بلدة رامية.



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