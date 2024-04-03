في بيروت تحديداً.. المواد السرطانية تضاعفت بسبب المولدات!

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كشفت النائبة نجاة عون صليبا عن ان دراسة أجرتها حول التلوث الهوائي أظهرت ارتفاع نسبة تلوث الهواء وهو أمر مرتبط بأمراض القلب والرئتين إضافة الى مرض السرطان في حالات التنشق المزمن، مشيرة الى ان الدراسة أظهرت ان الأمراض القلبية والسرطانية باتت تظهر في لبنان قبل نحو عشرة اعوام من المعدل العالمي.وفي حديث الى صوت كل لبنان، اشارت عون صليبا الى ان الدراسة التي تركزت في بيروت بيّنت ان المواد السرطانية تضاعفت نتيجة التشغيل الكثيف للمولدات والتلوث الكبير الناتج عنها.وشددت على انه لا يمكن الاستمرار في العمل بالشكل الحالي ونشر السموم بين الناس في ظل غياب أي استراتيجية او رؤية لدى الوزارات المعنية لتأمين البدائل للمولدات بين المنازل.وأوضحت صليبا أن هناك تعميمين في وزارة البيئة الأول يلزم أصحاب المولدات الصغيرة بوضع "فيلتر" للقضاء على الجزيئيات الملوثة، والثاني يلزم أصحاب المولدات الكبيرة على وضع فيلتر أكثر تطورا للقضاء على الجزيئيات الصغيرة وان كانت كلفته مرتفعة لكن لا بدّ من الالتزام بهذا الموضوع الأساسي.وكشفت عن دراسة جديدة ستنشر قريبا تظهر أهمية الأشجار في امتصاص عدد كبير من الجزيئيات والمعادن الثقيلة المسببة للسرطان، متحدثة عن اتجاه عالمي لزيادة المساحات الخضراء.