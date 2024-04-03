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لبنان

نداءٌ عاجل من سفارة أوروبية في لبنان لرعاياها.. "إستعدوا"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
03-04-2024 | 03:46
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وزعت احدى سفارات اوروبا الشرقية رسائل لكل رعاياها في لبنان تتضمن خطة عمل للانسحاب من لبنان في حال حدوث اي حرب. وتتضمن الخطة تحضير جواز السفر والوقت المحدد للحضور الى المطار وعدد الحقائب التي يجب اصطحابها معهم.
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يذكر انها المرة الاولى التي توجه فيها السفارة المذكورة رسائل الو رعاياها منذ بدء حرب غزة.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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خاص "لبنان 24"

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