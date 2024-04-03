نداءٌ عاجل من سفارة أوروبية في لبنان لرعاياها.. "إستعدوا"

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وزعت احدى سفارات اوروبا الشرقية رسائل لكل رعاياها في لبنان تتضمن خطة عمل للانسحاب من لبنان في حال حدوث اي حرب. وتتضمن الخطة تحضير جواز السفر والوقت المحدد للحضور الى المطار وعدد الحقائب التي يجب اصطحابها معهم.يذكر انها المرة الاولى التي توجه فيها السفارة المذكورة رسائل الو رعاياها منذ بدء حرب غزة.