Advertisement

لبنان

داخل اكياس من البن.. احباط محاولة تهريب حشيشة الكيف

Lebanon 24
03-04-2024 | 03:58
A-
A+
Doc-P-1182565-638477387927317108.jpg
Doc-P-1182565-638477387927317108.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البلاغ التّالي: “في إطار العمليات التي تقوم بها القطعات المختصّة في قوى الأمن الداخلي لملاحقة شبكات تهريب المخدرات إلى خارج الأراضي اللبنانية وتوقيف أفرادها، توافرت معطيات مؤكّدة لشعبة المعلومات حول قيام إحدى الشبكات بالتحضير لعملية تهريب كميّة من حشيشة الكيف مخبّأة داخل شحنة من البنّ والشاي وعلب تحتوي مكوّنات لتحضير الحلويات الى إحدى الدول الأوروبية عبر مرفأ بيروت”.
Advertisement

وأضاف، “على الفور، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الاستعلاميّة والتقنيّة لكشف هوية أفراد الشبكة المذكورة وتحديد مكان تواجد الشّحنة وضبطها. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، توصّلت الشعبة وفي خلال ساعات، إلى تحديد مكان تواجد الشحنة التي تم نقلها من منطقة البقاع إلى محلة مار مخايل”.

وتابع البلاغ، “بناء عليه، اعطيت الأوامر للعمل على مداهمة المستودع المخبّأة داخله الشحنة في محلة مار مخايل وضبط المخدرات قبل نقلها الى مرفأ بيروت. حيث وبالتاريخ ذاته، داهمت قوة من الشعبة المستودع وضبطت داخله /27/ كلغ من مادة حشيشة الكيف مخبّأة داخل أكياس من البن”.

وختم، “أجري المقتضى القانوني بالمخدّرات التي جرى ضبطها، وتم تعميم بلاغات بحث وتحر بحق المتورّطين بالعمليّة”.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:35 | 2024-04-03
06:13 | 2024-04-03
06:10 | 2024-04-03
06:10 | 2024-04-03
06:09 | 2024-04-03
06:06 | 2024-04-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24