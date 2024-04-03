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لبنان

ملف واحد قد يؤدي لتسوية إسرائيلية مع "حزب الله".. ما هو؟

ترجمة "لبنان 24"

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Lebanon 24
03-04-2024 | 04:30
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قال تقريرٌ جديد نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إن هناك 4 قضايا أساسية تواجه إسرائيل حالياً في ظلّ معاركها القائمة في غزة وجنوب لبنان. 
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وذكر التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" إن القضية الأولى ترتبط بـ"صفقة الرهائن" الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة "حماس" في غزة، وما يظهر حتى الآن هو أنه لا حلحلة نهائية على صعيد هذا الملف. 
 
أما المسألة الثانية فهي ترتبط بجبهة لبنان وأمن سكان المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للحدود بين إسرائيل ولبنان، وانسحاب "حزب الله" من المنطقة الحدودية. 
 
وعن هذه المسألة، قالت "يديعوت أحرونوت" إن هناك دلائل تشير إلى أنه في حال الوصول إلى إتفاق بشأن الرهائن الإسرائيليين ووقف إطلاق النار في غزة، فإنّ أمين عام "حزب الله" سيكون مستعداً للوصول إلى تسوية ديبلوماسية بوساطة أميركية، لأنه ومعه الإيرانيون، لا يريدون الحرب.

كذلك، أشارت الصحيفة إلى أنه قد يتعين على الجيش الإسرائيلي في المقابل، إجراء مناورة في جنوب لبنان لإبعاد "حزب الله" فعلياً إلى مسافةٍ تزيد عن 10 كيلومترات من الحدود، على أن يجري بعد ذلك نقاش طويل بهدف نهائي يتمثل بإعادة سكان شمال إسرائيل الذين تمّ إجلاؤهم من منازلهم إلى مستوطناتهم في ظل ظروف أمنية محسنة ووسط شعور بالأمن. 

أما المسألة الثالثة وفترتبط بدخول الجيش الإسرائيلي إلى رفح في غزة لحل كتائب "حماس" المتبقية هناك والبالغ عددها 4. هنا، تقول الصحيفة إنه من دون "حل" كتائب "حماس" المحددة والتوصل إلى إتفاق مع المصريين بشأن إغلاق أنفاق التهريب إلى غزة بشكل كامل عند محور فيلادلفيا، فإن "حماس" ستتمكن من العودة وإستعادة قوتها في القطاع، وهذا الأمر يعدّ هزيمة من وجهة نظر إسرائيل.
 
المسألة الرابعة، بحسب التقرير، هي ترتيبات "اليوم التالي" في قطاع غزة بعد الحرب والتي تتضمن خطوطاً عريضة منها مشاركة دول عربية في تشكيل حكومة فلسطينية محلية في قطاع غزة. 
 
واعتبر تقرير الصحيفة إن الإنجاز المطلوب لكل من هذه القضايا لا يمكن تحقيقه في وقتٍ واحد، وذلك من وجهة نظر إسرائيل، وأضاف: "لذلك على تل أبيب أن تحدد لنفسها على الفور ترتيب التحركات الاستراتيجية التي تقوم بها لتحقيق النصر في الحرب. الترتيب المفضل لديها هو صفقة رهائن تتضمن وقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع تقريباً. خلال وقف إطلاق النار هذا، سيكون هناك أيضاً وقف لإطلاق النار عند جبهة لبنان وستبدأ عملية دبلوماسية متسارعة، بوساطة أميركية وعربية، لإبعاد حزب الله من الحدود. عندما تحدث هذه الأمور، يجب على إسرائيل والأميركيين محاولة التوصل إلى اتفاقات بشأن إدارة جديدة في غزة من خلال القوى المحلية والدول العربية الصديقة للولايات المتحدة. وإذا سارت الأمور بشكل صحيح ضمن هذه المسارات الثلاثة، فقد تتمكن إسرائيل من الامتناع عن دخول رفح عبر عملية عسكرية".
 
 
المصدر: ترجمة "لبنان 24"

لبنان

خاص

صحافة أجنبية

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ترجمة "لبنان 24"

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