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لبنان
اقتراح قانون لعبدالله بشأن سلسلة الرتب والرواتب.. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
03-04-2024
|
04:01
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تقدم عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله باقتراح قانون يرمي الى تعديل الفقرة الاولى من المادة 19 من القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017 ( سلسة الرتب والرواتب).
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