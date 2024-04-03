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لبنان

اقتراح قانون لعبدالله بشأن سلسلة الرتب والرواتب.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
03-04-2024 | 04:01
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تقدم عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله باقتراح قانون يرمي الى تعديل الفقرة الاولى من المادة 19 من القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017 ( سلسة الرتب والرواتب).
 
 
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