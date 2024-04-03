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لبنان

فياض: وضعنا أسس الاستقرار المالي لمؤسسة كهرباء لبنان

Lebanon 24
03-04-2024 | 04:01
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أشار وزير الطاقة وليد فياض، إلى أنّ "هناك فرقًا جذريًا في قطاع الطاقة بين اليوم والماضي، لافتاً الى ان الوضع في قطاع الطاقة على المستوى الهيكلي أفضل بكثير من الوضع قبل الحكومة الحالية".

ولفت، في حديث عبر LBCI، إلى أنّ "الوضع أصبح مناسبًا ليكون القطاع في الاتجاه الصحيح. ففي التعرفة أزلنا الدعم ووضعنا الأسس التي تسمح ليكون هناك استقرار مالي لمؤسسة كهرباء لبنان"، موضحًا أنّ المؤسسة تؤمن نحو 50 مليون دولار شهريًا، و"هناك استقرار في الموازنة المالية"، لكنّه أشار إلى أنّ رأس المال التشغيلي لمؤسسة كهرباء لبنان يجب أن يكون أكثر من 50 مليون دولار شهريًا.

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