راح ضحيتها رجل سبعيني... ما جديد جريمة السيوفي؟

أفادت معلومات MTV بأن مديرية المخابرات أوقفت مرتكبي جريمة السيوفي والمحرّضة الأساسية وهي العاملة السورية، وباشرت تحقيقاتها بالموضوع.



وكانت منطقة الأشرفيّة قد شهدت جريمة سرقة وقع ضحيّتها رجلٌ في العقد السابع من العمر، بالإضافة الى إصابة زوجته برضوضٍ وجروح.

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