عطل طارئ... إليكم هذا الإعلان من "التحكم المروري"

اعلنت غرفة التحكم المروري عبر منصة "اكس" انه "بسبب عطل طارئ على الخط الساخن 1720 التابع لغرفة العمليات المشتركة في هيئة ادارة السير والمركبات, يرجى متابعتنا عبر منصة إكس (@tmclebanon) وجاري المتابعة مع فرق الصيانة للمعالجة".

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