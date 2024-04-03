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لبنان

عطل طارئ... إليكم هذا الإعلان من "التحكم المروري"

Lebanon 24
03-04-2024 | 04:39
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اعلنت غرفة التحكم المروري عبر منصة "اكس" انه "بسبب عطل طارئ على الخط الساخن 1720 التابع لغرفة العمليات المشتركة في هيئة ادارة السير والمركبات, يرجى متابعتنا عبر منصة إكس (@tmclebanon) وجاري المتابعة مع فرق الصيانة للمعالجة".
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التحكم

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