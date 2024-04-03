ادعاء إسرائيلي.. حزب الله المسؤول عن إصابة مراقبي قوة الأمم المتحدة في الجنوب

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ادعى الجيش الإسرائيلي ان الانفجار الذي وقع يوم السبت الماضي وأسفر عن إصابة عدد من قوات اليونيفيل في جنوب لبنان ناجم عن عبوة ناسفة زرعها حزب الله، بحسب قوله.وأصيب ثلاثة مراقبين عسكريين تابعين لهيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة ومترجم لبناني صباح السبت الماضي أثناء قيامهم بدورية راجلة على طول الخط الأزرق في وادي قطمون في خراج رميش عندما وقع انفجار بالقرب من موقعهم وتم إجلاؤهم لتلقي العلاج الطبي".