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لبنان

بالصور... إنقلاب صهريج محروقات في وسط الأوتوستراد

Lebanon 24
03-04-2024 | 05:13
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انقلب صهريج محروقات بعد حاجز المدفون باتّجاه بيروت، ما أدى إلى قطع الطريق.
 
 
وتسبّب الحادث بزحمة سير خانقة في المحلة.
 
 
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