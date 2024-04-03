بعد الكتل الهوائية الحارة.. منخفض جوي في طريقه الينا فاستعدّوا للأمطار!

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وجاء في النشرة الاتي: توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية على الساحل، بينما تبقى مرتفعة نسبيا على الجبال وفي الداخل، كما تكون نسبة الرطوبة مرتفعة مما تؤدي إلى تشكل ضباب كثيف بدءا من ارتفاعات منخفضة تسوء معها الرؤية.وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة: يخف تأثير الكتل الهوائية الحارة نسبيا عن لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تدريجيا اعتبارا من ظهر اليوم الأربعاء بخاصة في المناطق الساحلية، وتنحسر تدريجيا صباح يوم الجمعة بسبب تأثير منخفض جوي متوسط الفعالية مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا متمركز حاليا فوق اليونان ، يؤدي الى امطار متفرقة أحيانا اعتبارا من ليل الجمعة/السبت، ومن المتوقع ان يتأثر لبنان مطلع الأسبوع المقبل بمنخفض جوي آخر يكون أكثر فعالية.



ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهرنيسان في بيروت بين 15 و 24، في طرابلس بين 13 و 23، وفي زحلة بين 9 و 22 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: قليل الغيوم اجمالا مع انخفاض في درجات الحرارة على الساحل بينما تبقى دون تعديل يذكر على الجبال وفي الداخل، ترتفع نسبة الرطوبة ويتشكل الضباب بدءا من مستويات منخفضة، مما يؤدي إلى سوء في الرؤية خلال الليل.

الخميس: قليل الغيوم مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية على الساحل، بينما تبقى مرتفعة نسبيا على الجبال وفي الداخل، كما تكون نسبة الرطوبة مرتفعة مما تؤدي إلى تشكل ضباب كثيف بدءا من ارتفاعات منخفضة تسوء معها الرؤية.



الجمعة: غائم جزئيا مع استمرار الانخفاض في درجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية على الساحل، يتكون الضباب على المرتفعات وتهطل أمطار خفيفة متفرقة أحيانا، مترافقة برياح ناشطة بخاصة شمال البلاد.

السبت: غائم جزئيا الى غائم أحيانا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة وضباب على الجبال، يتوقع هطول أمطار خفيفة متفرقة بخاصة على المرتفعات الشمالية كما تنشط الرياح أحيانا.