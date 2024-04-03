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لبنان

بالصور... إليكم أسعار اللحوم والخضار والفاكهة

Lebanon 24
03-04-2024 | 05:27
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حدّدت وزارة الزراعة متوسط أسعار لحوم المواشي والدواجن والخضار والفاكهة الأسبوعيّ.
 
 
التفاصيل في الصور المرفقة أدناه:
 
 
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