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لبنان

مذكرة تفاهم بين جامعة الحكمة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

Lebanon 24
03-04-2024 | 05:35
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وقع رئيس جامعة الحكمة البروفسور جورج نعمة ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد القاضي كلود كرم مذكرة تفاهم تهدف إلى بناء شراكة وتعاون علمي بين الجامعة والهيئة من أجل نشر ثقافة النزاهة والوقاية من الفساد من خلال تشجيع البحوث ذات الصلة وتنظيم المؤتمرات والندوات وجلسات العمل والدورات التدريبية ودعم القيام بأنشطة وشبكات طلابية للنزاهة.
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جرى حفل التوقيع في مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بحضور القاضي كرم والبروفسور نعمة وعدد من أعضاء مجلس جامعة الحكمة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وفريق عمل مشروع "مكافحة الفساد من أجل الثقة بلبنان" التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والذي يدعم تنفيذه الاتحاد الأوروبي وحكومة مملكة الدنمارك، وفريق عمل "المشروع الإقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان العربية" التابع للمكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

ونوه القاضي كرم بأن المذكرة هي الأولى من نوعها مع صرح علمي وثقافي كبير دأب على نشر الوعي والقيم الأخلاقية للشباب الصاعد. وقال: "نلتقي مع جامعة الحكمة من خلال هذه المذكرة تعبيرًا عن تمسكنا  بالقيم التي نبلغ بهديها الأهداف السامية معًا".

ولفت البروفسور نعمة إلى التزام جامعة الحكمة من ضمن خطتها الاستراتيجية السعي لمجتمع أفضل، موضحًا "أن الحكمة أخذت على عاتقها أن تطرح موضوع مكافحة الفساد كمادة إلزامية لكل طلاب الجامعة في مختلف الكليات سعيًا لتغيير الثقافة الموجودة في مجتمعنا". وتابع أن التعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد يأتي انطلاقًا من هذا الإلتزام الأساسي الذي يفرض علينا تحضير مستقبل أفضل للبنان من خلال وضع أيدينا بأيدي بعضنا البعض لإحداث التغيير المطلوب في المجتمع.
 
 
 
 
 
 
 
 

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