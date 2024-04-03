24
o
بيروت
27
o
طرابلس
23
o
صور
27
o
جبيل
25
o
صيدا
25
o
جونية
27
o
النبطية
27
o
زحلة
26
o
بعلبك
27
o
بشري
26
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
مذكرة تفاهم بين جامعة الحكمة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
Lebanon 24
03-04-2024
|
05:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
وقع رئيس جامعة الحكمة البروفسور جورج نعمة ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد القاضي كلود كرم مذكرة تفاهم تهدف إلى بناء شراكة وتعاون علمي بين الجامعة والهيئة من أجل نشر ثقافة النزاهة والوقاية من الفساد من خلال تشجيع البحوث ذات الصلة وتنظيم المؤتمرات والندوات وجلسات العمل والدورات التدريبية ودعم القيام بأنشطة وشبكات طلابية للنزاهة.
Advertisement
جرى حفل التوقيع في مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بحضور القاضي كرم والبروفسور نعمة وعدد من أعضاء مجلس جامعة الحكمة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وفريق عمل مشروع "مكافحة الفساد من أجل الثقة بلبنان" التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والذي يدعم تنفيذه الاتحاد الأوروبي وحكومة مملكة الدنمارك، وفريق عمل "المشروع الإقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان العربية" التابع للمكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
ونوه القاضي كرم بأن المذكرة هي الأولى من نوعها مع صرح علمي وثقافي كبير دأب على نشر الوعي والقيم الأخلاقية للشباب الصاعد. وقال: "نلتقي مع جامعة الحكمة من خلال هذه المذكرة تعبيرًا عن تمسكنا بالقيم التي نبلغ بهديها الأهداف السامية معًا".
ولفت البروفسور نعمة إلى التزام جامعة الحكمة من ضمن خطتها الاستراتيجية السعي لمجتمع أفضل، موضحًا "أن الحكمة أخذت على عاتقها أن تطرح موضوع مكافحة الفساد كمادة إلزامية لكل طلاب الجامعة في مختلف الكليات سعيًا لتغيير الثقافة الموجودة في مجتمعنا". وتابع أن التعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد يأتي انطلاقًا من هذا الإلتزام الأساسي الذي يفرض علينا تحضير مستقبل أفضل للبنان من خلال وضع أيدينا بأيدي بعضنا البعض لإحداث التغيير المطلوب في المجتمع.
لبنان
أفراح ومناسبات
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
كيف علمت إسرائيل باجتماع القنصلية في دمشق؟
Lebanon 24
كيف علمت إسرائيل باجتماع القنصلية في دمشق؟
10:00 | 2024-04-02
02/04/2024 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خوفٌ وهلع... سماع دوي انفجار قويّ في بلدة شماليّة وهذا ما تبيّن
Lebanon 24
خوفٌ وهلع... سماع دوي انفجار قويّ في بلدة شماليّة وهذا ما تبيّن
15:32 | 2024-04-02
02/04/2024 03:32:16
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة أليمة جدّاً... العثور على جثة شاب داخل سيارته في وسط الطريق (صورة)
Lebanon 24
حادثة أليمة جدّاً... العثور على جثة شاب داخل سيارته في وسط الطريق (صورة)
12:50 | 2024-04-02
02/04/2024 12:50:05
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا يشعر وزير الدفاع الإسرائيليّ بالقلق من أمين عام "الحزب"؟
Lebanon 24
لماذا يشعر وزير الدفاع الإسرائيليّ بالقلق من أمين عام "الحزب"؟
13:00 | 2024-04-02
02/04/2024 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات توافرت لقوى الأمن عن شخصٍ سوريّ... إليكم ما كشفته عنه
Lebanon 24
معلومات توافرت لقوى الأمن عن شخصٍ سوريّ... إليكم ما كشفته عنه
12:08 | 2024-04-02
02/04/2024 12:08:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
07:39 | 2024-04-03
ميقاتي عرض الأوضاع الأمنيّة مع مولوي... واستقبل حاكم مصرف لبنان بالإنابة
08:30 | 2024-04-03
المهندسون المتقاعدون يعتصمون غدا في نقابة بيروت
08:19 | 2024-04-03
ابي رميا زار الرابطة المارونية لمتابعة ملف النزوح السوري
08:11 | 2024-04-03
إستعداداً للتصعيد مع "الحزب".. ماذا طلبت وزارة إسرائيليّة من بعض الشركات؟
07:56 | 2024-04-03
محضرا ضبط في حق ملحمتين.. لهذا السبب!
07:49 | 2024-04-03
اتفاق تعاون بين مصرف الإسكان واتحاد المصارف العربية
فيديو
تغريدة بفيديو تثبت.. خبير الزلازل الهولندي يُثير الجدل مُجددا: حذّرتكم مما حدث في تايوان!
Lebanon 24
تغريدة بفيديو تثبت.. خبير الزلازل الهولندي يُثير الجدل مُجددا: حذّرتكم مما حدث في تايوان!
00:34 | 2024-04-03
03/04/2024 16:03:51
Lebanon 24
Lebanon 24
مايكروسوفت تدخل عالم أجهزة الألعاب المحمولة.. إليكم التفاصيل (فيديو)
Lebanon 24
مايكروسوفت تدخل عالم أجهزة الألعاب المحمولة.. إليكم التفاصيل (فيديو)
04:00 | 2024-03-30
03/04/2024 16:03:51
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة "ستيليتو" اللبنانية تُثير الجدل.. هذا ما قالته عن القُبلات والمشاهد الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
نجمة "ستيليتو" اللبنانية تُثير الجدل.. هذا ما قالته عن القُبلات والمشاهد الجريئة (فيديو)
03:44 | 2024-03-27
03/04/2024 16:03:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24