رغم التوترات.. تيننتي يؤكد: اليونيفيل تواصل تسيير دورياتها

أكد الناطق الرسمي باسم اليونيفيل أندريا تيننتي أنه "على الرغم من تصاعد التوترات، يظل حفظة السلام التابعون لليونيفيل موجودين على الأرض".



وقال في تصريح "للوكالة الوطنية للإعلام"، إن "اليونيفيل تواصل تنفيذ أنشطتها بما في ذلك الدوريات، كما تواصل عملها الأساسي مع الأطراف لتهدئة الوضع وتخفيف التوترات في المنطقة".

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