في صيدا.. قوى الأمن حجزت عشرات الدراجات النارية المخالفة

تابعت قوى الأمن الداخلي دورياتها في مدينة صيدا، انفاذا لتعليمات قائد منطقة الجنوب الاقليمية لقوى الامن الداخلي العميد الأمير ماجد الأيوبي، حيث جالت ليلا عناصر من قوى الامن وفصيلة السير في ساحة النجمة وفي الكورنيش البحري للمدينة ، حاصدة المزيدة من الدراجات النارية المخالفة، بعد شكاوى من ابناء المدينة، مجددة التشديد على " ضرورة التزام شروط السلامة وقوانين السير العامة".

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