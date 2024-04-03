فيديو من منطقة الحمرا... إليكم ما جرى داخل عيادة طبيب!

نشرت صفحة "وينيه الدولة" عبر "يوتيوب"، فيديو للصّ دخل إلى عيادة أحد الأطباء في منطقة الحمرا، وقام بسرقة حقيبة يدّ.

وقام اللصّ بمراقبة صاحبة الحقيبة، ودخل إلى العيادة، ونفّذ سرقته.

Advertisement

وكما يُظهر الفيديو، فإنّ اللصّ كان يحمل مسدساً في يده.