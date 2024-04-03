Advertisement

لبنان

فيديو من منطقة الحمرا... إليكم ما جرى داخل عيادة طبيب!

Lebanon 24
03-04-2024 | 05:51
A-
A+
Doc-P-1182616-638477457353132086.jpg
Doc-P-1182616-638477457353132086.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشرت صفحة "وينيه الدولة" عبر "يوتيوب"، فيديو للصّ دخل إلى عيادة أحد الأطباء في منطقة الحمرا، وقام بسرقة حقيبة يدّ.
 
 
وقام اللصّ بمراقبة صاحبة الحقيبة، ودخل إلى العيادة، ونفّذ سرقته.
Advertisement
 
 
وكما يُظهر الفيديو، فإنّ اللصّ كان يحمل مسدساً في يده.
 
 
مواضيع ذات صلة
سرقة مياه.. تتسبب في انهيار جسر الاسماعيلية المصريّ
lebanon 24
03/04/2024 16:04:17 Lebanon 24 Lebanon 24
"سرقة من نوع آخر" في الضاحية.. شاهدوا الفيديو
lebanon 24
03/04/2024 16:04:17 Lebanon 24 Lebanon 24
فجر اليوم... سرقة دراجتين ناريتين من داخل أحد المباني
lebanon 24
03/04/2024 16:04:17 Lebanon 24 Lebanon 24
مطاعم لبنان تتحسّر على صيف 2023.. الحرب سرقت كلّ شيء
lebanon 24
03/04/2024 16:04:17 Lebanon 24 Lebanon 24

الحمرا

سرقة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:39 | 2024-04-03
08:30 | 2024-04-03
08:19 | 2024-04-03
08:11 | 2024-04-03
07:56 | 2024-04-03
07:49 | 2024-04-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24