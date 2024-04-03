تحذير عاجل للمواطنين.. إنتبهوا أثناء المرور على أوتوستراد البربارة

طلبت غرفة التحكم المروري عبر حسابها على "اكس" من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة على اوتوستراد البربارة باتجاه بيروت بسبب انقلاب صهريج وتسرب مادة المازوت منه.

وكان صهريج محروقات انقلب بعد حاجز المدفون باتّجاه بيروت، ما أدى إلى قطع الطريق.