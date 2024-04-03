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لبنان

تسطير محضر ضبط بحقّ صاحب سوبرماركت... ما السبب؟

Lebanon 24
03-04-2024 | 06:10
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سطّر مراقبو وزارة الإقتصاد والتجارة - مصلحة حماية المستهلك في النبطية محضر ضبط بحقّ صاحب سوبرماركت في بلدة بفروة، بعد العثور على مواد منتهيّة الصلاحيّة.
 
 
كما سطّروا محضر ضبط بحقّ صاحب محل لبيع الدواجن في بلدة كفرجوز لعدم إعلانه عن أسعار البضاعة المعروضة للبيع.
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