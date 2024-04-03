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لبنان

الرئيس سليمان: هذا ما نتوقّعه من حزب الله

Lebanon 24
03-04-2024 | 06:09
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 رد الرئيس السابق ميشال سليمان، على ما نقل عن الحرس الثوري الايراني بـ "أنّنا سنشهد قريباً ضربات أكثر فتكاً ضدّ إسرائيل وجبهة المقاومة ستقوم بواجبها"، وقال في تصريح له اليوم: "إذا كان هذا الخبر دقيقاً، نتوقّع من حزب الله أن يقول لايران: "كما تعهّدنا للجمهورية الإسلامية بعدم توريطها في حرب المشاغلة والإسناد، نطلب منها عدم توريطنا في الردّ على إسرائيل ولتتولّ هي بوسائلها هذا الموضوع".
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