الرئيس سليمان: هذا ما نتوقّعه من حزب الله

رد الرئيس السابق ميشال سليمان، على ما نقل عن الحرس الثوري الايراني بـ "أنّنا سنشهد قريباً ضربات أكثر فتكاً ضدّ إسرائيل وجبهة المقاومة ستقوم بواجبها"، وقال في تصريح له اليوم: "إذا كان هذا الخبر دقيقاً، نتوقّع من حزب الله أن يقول لايران: "كما تعهّدنا للجمهورية الإسلامية بعدم توريطها في حرب المشاغلة والإسناد، نطلب منها عدم توريطنا في الردّ على إسرائيل ولتتولّ هي بوسائلها هذا الموضوع".

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