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لبنان

مصدر قضائي لبنانيّ يكشف: هكذا أُصيب مراقبو الأمم المتحدة في جنوب لبنان

Lebanon 24
03-04-2024 | 06:35
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افادت وكالة "رويترز" نقلاً عن عن مصدر قضائي لبناني قوله إن مراقبي الأمم المتحدة في جنوب لبنان أصيبوا السبت الماضي بانفجار لغم. 
 
وقال المصدر: "أكّدت النتائج الأولية لتحقيق يجريه الجيش أن المراقبين أُصيبوا بانفجار لغم"، مضيفًا: "كان هناك ثلاثة ألغام في المكان، انفجر أحدها فيما جرى تفكيك الاثنين الآخرين". 
 
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وكانت القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان أعلنت يوم السبت الماضي عن إصابة ثلاثة مراقبين ومترجم تابعين للأمم المتحدة، إثر انفجار قذيفة قربهم فيما كانوا يقومون بدورية سيرا على الأقدام في جنوب لبنان.
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