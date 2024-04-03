متى موعد قبض رواتب القطاع العام؟

أحالت وزارة المالية كلّ الرواتب والمعاشات للعاملين في القطاع العام والمتقاعدين في كافة الاسلاك العسكريّة.

ويُمكن للمعنيين بها تسلمها من مصارفهم ابتداءً من صباح الجمعة.