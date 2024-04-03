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لبنان

متى موعد قبض رواتب القطاع العام؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
03-04-2024 | 06:56
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أحالت وزارة المالية كلّ الرواتب والمعاشات للعاملين في القطاع العام والمتقاعدين في كافة الاسلاك العسكريّة.
ويُمكن للمعنيين بها تسلمها من مصارفهم ابتداءً من صباح الجمعة.
 
 
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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