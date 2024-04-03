بوشكيان بحث وسفيرة الاتحاد الاوروبي في تطوير العلاقات بين لبنان واوروبا

بحث وزير الصناعة جورج بوشكيان، مع سفيرة الاتحاد الاوروبي ساندرا دو وايل، في تطوير العلاقات بين لبنان ودول الاتحاد، لا سيما على صعيد التبادل الصناعي والسلعي، وتسهيل دخول المنتجات اللبنانية الى اوروبا، خصوصاً أن أصحاب العديد من المصانع اللبنانية يطبّقون المواصفات الاوروبية في عمليات الانتاج.

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