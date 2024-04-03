Advertisement

لبنان

بالصورة.. إنخساف الطريق في هذه المنطقة

Lebanon 24
03-04-2024 | 06:59
A-
A+
Doc-P-1182652-638477501407470541.jpg
Doc-P-1182652-638477501407470541.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت غرفة التحكم المروري عن قطع طريق كفرشيما باتجاه الشويفات بسبب انخساف الطريق، وتحويل السير باتجاه الطرقات الفرعية. 
 
Advertisement
Image
مواضيع ذات صلة
بالجرم المشهود.. قوى الأمن أوقفت شخصاً في الشويفات هذا ما كان يقوم به
lebanon 24
03/04/2024 16:05:39 Lebanon 24 Lebanon 24
بالجرم المشهود.. قوى الأمن أوقفت شخصاً في الشويفات هذا ما كان يقوم به (صورة)
lebanon 24
03/04/2024 16:05:39 Lebanon 24 Lebanon 24
بكمين محكم في الشويفات... توقيف منفّذ أكثر من 11 عملية سلب بقوة السلب!
lebanon 24
03/04/2024 16:05:39 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد حادثة الشويفات.. هذا ما اعلنه الجيش
lebanon 24
03/04/2024 16:05:39 Lebanon 24 Lebanon 24

كفرشيما

الشويفات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:39 | 2024-04-03
08:30 | 2024-04-03
08:19 | 2024-04-03
08:11 | 2024-04-03
07:56 | 2024-04-03
07:49 | 2024-04-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24