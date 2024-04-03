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لبنان

تعليق من وزير الاتصالات على اضراب موظفي اوجيرو.. هذا ما قاله

Lebanon 24
03-04-2024 | 07:15
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أكد وزير الاتصالات جوني القرم، أن "مطالب موظفي أوجيرو ستُعرض يوم غد على طاولة مجلس الوزراء، وتتعلق بالمراسيم التي أُقرت في المجلس ولها علاقة بالدفع للموظفين"، مشيراً إلى أن "الأموال غير مؤمنّة اليوم وأن دوره كوزير يتمثل بتأمين الأموال للقرارات المتخذة سابقاً".
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وقال في حديث الى إذاعة "لبنان الحر": "نحاول الآن تأمين التمويل لما تم إقرارُه سابقاً، ونتمنى حل هذه المعضلة في الجلسة غداً".

ولفت القرم إلى أن "استمرار تحرك موظفي أوجيرو مناط بهم لا بنا كوزارة، بشرط التحلي بروح المسؤولية لأن الانترنت هي مسألة مهمة للموظفين وللبلد والقطاع الصحي والاقتصاد الوطني"، مشددا على "وجوب التمييز بين حقهم بالإضراب، وهو حق دستوري وبين تعطيل المرفق العام".
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