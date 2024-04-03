قائد الجيش استقبل مطر ورابطة "قدامى القوات المسلحة"

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، النائب إيهاب مطر، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد، كما واستقبل وفدا من رابطة "قدامى القوات المسلحة "برئاسة اللواء الركن المتقاعد نقولا مزهر، وتم البحث في شؤون العسكريين المتقاعدين.

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