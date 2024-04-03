محضرا ضبط في حق ملحمتين.. لهذا السبب!

جال مراقبو مصلحة الاقتصاد في صور ضمن الجولات المتواصلة، وسجلوا محضري ضبط في حق ملحمتين في منطقة الحوش، لبيعهما لحوما مبردة على انها طازجة من دون الاعلان عنها.



وجال الفريق برفقة المراقب الصحي في بلدية صور على كل الملاحم في منطقة الحوش. وجال فريق ثان من المراقبين على المحال والمؤسسات التجارية في بلدة مغدوشة - قضاء الزهراني.

Advertisement