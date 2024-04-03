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لبنان

إستعداداً للتصعيد مع "الحزب".. ماذا طلبت وزارة إسرائيليّة من بعض الشركات؟

Lebanon 24
03-04-2024 | 08:11
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فيما تتواصل المناوشات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، أعلنت وزارة الاتصالات الإسرائيلية، أنه سيُطلب من شركات الهواتف الخلوية توفير الطاقة الاحتياطية للهوائيات الخلوية في شمال إسرائيل، استعدادًا للتصعيد على الجبهة الشمالية.
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وأشارت الوزارة إلى أنها ستقدم 40 مليون شيكل لدعم شركات الاتصالات في إنجاز هذه المهمة، وفقاً لما نقلته صحيفة "جيروزاليم بوست".

من جانبه، قال وزير الاتصالات، شلومو كارهي، "إن زيادة قدرة الطاقة للمواقع الخلوية أمر بالغ الأهمية لاستمرارية العمليات أثناء حالات الطوارئ. سنواصل العمل للتأكد من أن هذه مجرد خطوة أولى نحو تحقيق قدرة طاقة أعلى في كل أنحاء البلاد. ونحن نعمل بجد من أجل ذلك".
 
وأضاف "خلال أسابيع قليلة سيكون قطاع الاتصالات في الشمال جاهزاً ومستعداً لمختلف السيناريوهات".

كما قال المدير العام للوزارة عنبال مشاش إن "حرب الجبهة الشمالية قد تؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة، مما سيؤثر أيضاً على هوائيات الهاتف الخلوي". (العربية)

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