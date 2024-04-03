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لبنان

المهندسون المتقاعدون يعتصمون غدا في نقابة بيروت

Lebanon 24
03-04-2024 | 08:30
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واصل المهندسون المتقاعدون اعتصامهم المفتوح، الذي بدأوا به يوم الثلاثاء الماضي وتخلله نصب الخيم في داخل مقر النقابة في بيروت، على ان تبقى قائمة حتى تحقيق المطالب، وفق بيان صادر عن المعتصمين.

كما دعت الهيئة التأسيسية لرابطة المهندسين المتقاعدين الى "تتنفذ اعتصام غدا الخميس في داخل النقابة تزامناً مع اجتماعات هيئة المندوبين من أجل تحقيق المطالب المحقة، وهي: تحسين الراتب التقاعدي بما يتناسب مع مستوى العيش الكريم وتخفيض رسوم الاستشفاء بنسبة ٥٠ في المئة.

ودعت الهيئة  المهندسين المتقاعدين كافة الى المشاركة في الاعتصامات ومناقشة بنود الموازنة المقترحة مع أعضاء هيئة المندوبين ابتداء من الصباح. 
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