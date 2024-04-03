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لبنان
فياض: العدو سيدفع ثمنا باهظا عن جريمته باستهداف القنصلية الإيرانية
Lebanon 24
03-04-2024
|
09:15
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شيع "حزب الله" وجمهورالمقاومة في مدينة الخيام الجنوبية، "الشهيد على طريق القدس" حسين رضا يوسف (هادي)، وذلك في مسيرة حاشدة انطلقت من أمام منزل الشهيد، شارك فيها عضوا كتلة الوفاء للمقاومة النائبان علي فياض وحسين جشي وعلماء دين وشخصيات وفعاليات وعوائل شهداء.
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وتخللت المراسم كلمة للنائب فياض قال فيها، إن "الاستهداف الإسرائيلي للقنصلية الإيرانية في دمشق، إنما يكشف بالدرجة الأولى، ليس الإجرام الإسرائيلي، لأن هذا الأمر بات مسلما ومعروفا وواضحا تماما، إنما يشير إلى انتقال قيادة العدو وعلى رأسها نتنياهو من حالة فقدان التوازن إلى حالة الجنون الخالص، ولأن من يقصف مقراً ديبلوماسيا، علينا أن نتوقع منه أي شيء مهما بدا غريبا ومستهجنا وخارج أي قواعد ومعايير، وأيضا لأن من ارتكب ما ارتكب في غزة، في ظل هذا التواطؤ أو التلكؤ أو العجز الدولي، علينا أن ننتظر منه أي فعل خارج عن أي طور أو عقال".
وأكد النائب فياض أن "العدو سيدفع ثمنا باهظا عن جريمته، هذا بداية القول، وإن محور المقاومة بكثير من الثبات والروية والقدرة، سيواجه هذا العدو دون أن يعطيه الفرصة لأخذ مسار المواجهة إلى حيث يريد".
وختم النائب فياض :"ثمة حرب في الميدان وحرب في مسارات المواجهة، إن المسار الحالي للمواجهة هو المسار الذي يقبع فيه العدو في المأزق والخيبات والانكسارات، وإن محاولاته للخروج من هذا المسار إلى مسار آخر، لن تسعفه للتخلص من مأزقه، بل إن هزائمه ستتفاقم وخسائره ستتعاظم وأثمانه ستكون باهظة".
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