Advertisement

لبنان

وزير الدفاع بحث وحميه في الأوضاع والتقى النائبة أيوب

Lebanon 24
03-04-2024 | 09:33
A-
A+
Doc-P-1182704-638477589329366842.png
Doc-P-1182704-638477589329366842.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 التقى وزير الدفاع الوطني موريس سليم، في مكتبه في اليرزة قبل ظهر اليوم، وزير الأشغال العامة والنقل علي حميه، وقد تناول اللقاء الأوضاع العامة في البلاد.

كذلك، عرض سليم مع النائبة غادة ايوب آخر المستجدات.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حمية: قررنا أن نبدأ بمعالجة الانهيارات من الضنية وصولا إلى كل لبنان
lebanon 24
03/04/2024 17:57:13 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": العدو الإسرائيلي يستهدف بعدد من القذائف المدفعية محمية يارون وعيتا الشعب ويطلق رشقات رشاشة باتجاه سهول الوزاني بهدف الترهيب
lebanon 24
03/04/2024 17:57:13 Lebanon 24 Lebanon 24
حمية التقى مولسين في جنيف: لإفادة لبنان من الخبرات والقدرات للجنة الاقتصادية لأوروبا
lebanon 24
03/04/2024 17:57:13 Lebanon 24 Lebanon 24
نصر الله: الكيان الإسرائيلي الذي لا يستطيع أن يبقى في لبنان وقطاع غزة فلا يمكنه الاستمرار في مشروع إسرائيل الكبرى
lebanon 24
03/04/2024 17:57:13 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

حمية

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:32 | 2024-04-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:50 | 2024-04-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-04-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:08 | 2024-04-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:30 | 2024-04-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:52 | 2024-04-03
10:35 | 2024-04-03
10:30 | 2024-04-03
10:24 | 2024-04-03
10:17 | 2024-04-03
10:15 | 2024-04-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24