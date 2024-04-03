وزير الدفاع بحث وحميه في الأوضاع والتقى النائبة أيوب

التقى وزير الدفاع الوطني موريس سليم، في مكتبه في اليرزة قبل ظهر اليوم، وزير الأشغال العامة والنقل علي حميه، وقد تناول اللقاء الأوضاع العامة في البلاد.



كذلك، عرض سليم مع النائبة غادة ايوب آخر المستجدات.

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