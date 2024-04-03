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لبنان

استشهد في جنوب لبنان... "الجهاد الإسلامي" ينعى أحد مقاتليه

Lebanon 24
03-04-2024 | 09:49
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نعت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، الشهيد محمد عبد العزيز الرنتيسي الذي استشهد في جنوب لبنان.
 
 
 
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