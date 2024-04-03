قرار أميركي عاجل يتعلّق بلبنان.. هذا ما أعلنه أحد المسؤولين

قال مسؤول رفيع في البنتاغون لـ"سكاي نيوز عربية" إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قررت رفع مستوى إجراءات حماية سفاراتها وقنصلياتها في كل من لبنان والعراق والأردن.

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