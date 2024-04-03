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لبنان

قرار أميركي عاجل يتعلّق بلبنان.. هذا ما أعلنه أحد المسؤولين

Lebanon 24
03-04-2024 | 09:53
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قال مسؤول رفيع في البنتاغون لـ"سكاي نيوز عربية" إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قررت رفع مستوى إجراءات حماية سفاراتها وقنصلياتها في كل من لبنان والعراق والأردن. 
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