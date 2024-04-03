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لبنان

تعميم من ميقاتي إلى الإدارات والمؤسسات العامة... هذه تفاصيله

Lebanon 24
03-04-2024 | 10:06
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أصدر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، تعميماً إلى كافة الادارات والمؤسسات العامة بعدم إصدار أو اتّخاذ أيّ قرار يُؤدّي إلى تأمين حاجات تمويلية إضافية لا تتوفّر في اعتماداتها قبل الرجوع والتنسيق مع وزارة المالية والمراجع المعنيّة لديها، تحت طائلة عدم السير بها.
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