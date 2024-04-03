Advertisement

لبنان

لقاء إسلامي - مسيحي في الجامعة الأنطونية احتفالا بعيد البشارة

Lebanon 24
03-04-2024 | 10:11
A-
A+
Doc-P-1182723-638477611219026325.png
Doc-P-1182723-638477611219026325.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أحيت الجامعة الأنطونية عيد بشارة السيدة العذراء بلقاء إسلامي مسيحي لطلابها، بعنوان "لنلتق حول مريم"، تضمن مداخلات وشهادات حياة وترانيم، في حضور رئيس الجامعة الأب ميشال السغبيني والأمين العام للقاء الإسلامي المسيحي حول سيدتنا مريم الشيح محمد نقري.
Advertisement

 

افتتح اللقاء بتجويد للآيات القرآنية التي تخبر عن البشارة لمريم وترنيم غريغوري باللاتينية للسلام الملائكي بحسب إنجيل لوقا، أحياهما تخت الجامعة الأنطونية للموسيقى الفصحى العربية.

السغبيني

ثم قال رئيس الجامعة: "اجتماعنا اليوم هو لقاء في عيد، اجتمعنا كي نعيد معا عيد بشارة السيدة العذراء بالحبل بإبنها".

اضاف: "عندما نقول لقاء نقصد أيضا الجلوس مع بعض، وجها لوجه، نقصد التواجه وليس المواجهة، نقصد التبادل والتصارح والتكاشف، باللقاء المباشر نقصد السعي لإسقاط أحكام مسبقة وصور نمطية، باللقاء نقصد محاولة محي التجاهل المتبادل والتعميم، اللقاء يدفعنا للمكاشفة والتعارف والتفاهم، يدفعنا لتطهير الذاكرة وتصفية الضمير وتنقية القلب. ولقاؤنا اليوم هو إذا عيد، وعيد تعني فرحة؛ جئنا كي نشارك بعضنا البعض الفرح".

شهوان

بدوره، لفت الأب أيوب شهوان الى أن "هذا لقاء عابق بعطر قداسة مريم، وفي الجامعة الأنطونية الزاهرة، التي أولت وما زالت عيد البشارة الوطني اللبناني اهتماما لافتا"، مثنيا على "خطوة الجامعة الأنطونية مطلقة المبادرات الوطنية وغيرها، حتى أضحت صرحا أكاديميا علميا يعرف مرتادوها أنها قلب مفتوح للجميع".

شهادة حياة

وكانت شهادة حياة لكل من رشا أوطه باشي والأب نعمة صليبا، اللذين أخبرا عن لقائهما بالآخر المختلف إيمانيا وتأثيره الإيجابي على حياتهما.

نقري

وبعد إنشاد ترنيمة "تعظم نفس الرب" على المقام الحسيني، مع رفقا رزق، شرح نقري جذور عيد البشارة الذي "أصبح عيدا وطنيا دينيا إسلاميا مسيحيا. وكان أول احتفال مسيحي اسلامي، في عيد البشارة في 25 آذار 2007، في مدرسة السيدة الجمهور وكانت مشهدية رائعة، تشابكت فيها وارتفعت أيادي الكهنة والمشايخ مصلية للعذراء مريم".

لبنان

أفراح ومناسبات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:32 | 2024-04-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:46 | 2024-04-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-04-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:53 | 2024-04-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:14 | 2024-04-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:16 | 2024-04-03
12:35 | 2024-04-03
12:12 | 2024-04-03
12:00 | 2024-04-03
11:42 | 2024-04-03
11:36 | 2024-04-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24