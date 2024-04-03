نصرالله: نُريد لعمليّة "طوفان الأقصى" أنّ تتوسّع

أشار الأمين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله إلى أنّ "يوم القدس هذا العام يأتي مختلفاً كثيراً عن السنوات الماضية، وذلك ببركة "طوفان الأقصى".

واعتبر نصرالله خلال فعالية يوم القدس العالمي أنّ "ما يجري في فلسطين والمنطقة وفي العالم هو طوفان أحرار".

Advertisement

وقال: "نُريد لعملية "طوفان الأقصى" أن تتوسّع، و نُثمّن إنجازات المقاومة في غزة وصمودها في وجه أقوى جيوش المنطقة".



وأكّد نصرالله أنّ "جبهات المقاومة في اليمن ولبنان والعراق تتحمل الضغوط وتُواصل العمل ولا تخلي الساحة".

وأضاف أنّ "الحرب قائمة منذ 6 أشهر والعدوّ لا يستجيب لأيّ دعوة دولية أو قانون دولي".

وشدّد نصرالله على أنّه "يجب العمل على توفير كل عناصر القوة التي تُمكّن معركة "طوفان الأقصى" من تحقيق كافة أهدافها".

ورأى أنّ "طوفان الأقصى" حقق نتائج عظيمة لكن بعض المنابر تعمل على تزييف الحقائق".

وأضاف نصرالله أنّ "طوفان الأقصى" وضع إسرائيل على حافة النهاية والزوال وإن طال الوقت".

ولفت إلى أنّ "حرب تموز أسقطت مشروع الشرق الأوسط الجديد ومعه مشروع "إسرائيل العظمى".