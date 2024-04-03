Advertisement

لبنان

هذا ما بحثته الهيئات الاقتصادية في اجتماعها اليوم

Lebanon 24
03-04-2024 | 10:30
A-
A+
Doc-P-1182744-638477625030782183.jpg
Doc-P-1182744-638477625030782183.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عقدت الهيئات الاقتصادية اللبنانية برئاسة الوزير السابق محمد شقير إجتماعاً اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، بمشاركة النائب نعمة افرام وبحضور أعضاء الهيئات الإقتصادية.

وخلال الاجتماع، جرى البحث بحسب بيان في موضوع تقصير الضمان الإجتماعي في توفير التقديمات الصحية للمضمونين من عمال وموظفين في المؤسسات الخاصة، الأمر الذي دفع أرباب العمل والمؤسسات الخاصة الى إجراء تأمين صحي لائق لعمالهم وموظفيهم لدى شركات التأمين الخاصة أو مؤسسات التعاضد، بما يمكنهم من تغطيىة نفقات الطبابة والإستشفاء.
Advertisement

وأشار المجتمعون الى أن "هذا الأمر، أدى الى تحمل المؤسسات والعمال نفقات إضافية، بحيث يقومون بتسديد إشتراكات الضمان عن فرع المرض والأمومة ويضاف اليها كلفة بوالص التأمين الصحي الخاصة عن الخدمة نفسها. وفي المقابل وعلى أرض الواقع لا يستفيد الأجراء في أكثرية المناطق من تقديمات الضمان الصحية".

وأبدى المجتمعون تخوفهم من أن يؤدي هذا الواقع بالكثير من أرباب العمل والمؤسسات الى وقف تمويل خدمات التأمين الصحي الخاص بسبب أعباء الإشتراكات التي ضاعفها مجلس إدارة الضمان بمقاربته الأخيرة والتي أُقرت بمرسوم، وبالتالي حرمان الأجراء عملياً من تغطية صحية فعلية وحقيقية مما يعرض حياتهم الى خطر حقيقي.

وتم الإتفاق على وضع إطار عمل لتدارك هذا الوضع مع كل المعنيين من نواب وإتحاد عمالي عمال، للحفاظ على الحماية الصحية الفعلية للعمال والموظفين في القطاع الخاص.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:32 | 2024-04-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:46 | 2024-04-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-04-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:53 | 2024-04-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:14 | 2024-04-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:16 | 2024-04-03
12:35 | 2024-04-03
12:12 | 2024-04-03
12:00 | 2024-04-03
11:42 | 2024-04-03
11:36 | 2024-04-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24